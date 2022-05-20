جيلان علاء تكشف عن تفاصيل قصة حبها مع خطيبها عز شهوان

كشفت الفنانة جيلان علاء والفنان عز شهوان عن تفاصيل خطبتيهما ووقوعهما في الحب، وذلك خلال حلقة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC".

قالت جيلان علاء: "إحنا اتعرفنا على بعض شهر يناير السنة اللي فاتت، وأكيد في حاجات بانت من ناحيتي، لكن هو أخذ الخطوة الأولى"، ليرد عز شهوان قائلًا: "أنا الأول وقلتلها على طول".

تابعت جيلان: "في حاجة حصلت وربنا أراد كل واحد يشوف الثاني بشكل مختلف عن الأصحاب، وكثير من علاقات الصداقة تتطور لخطوبة وزواج، ومفيش أحلى من الجوزاء، والجوزائيين مع بعض حلوين، أنا عاملة دكتوراة في الموضوع ده".

أما عز شهوان، فقال إنه أعجب بالفنانة جيلان علاء، وعبر عن حبه لها ورغبته في الارتباط منها، وأبدت الموافقة، لذا أقدم على الخطوة الرسمية.

حول موعد الزفاف، قال "شهوان" إنه يتوقع الزواج خلال سنة أو سنتين بحد أقصى وحاليا يدرسون شخصية بعضهما البعض، مشيرًا إلى أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية وسيحافظ على السرية بينهما.

عن رأيه في شخصية جيلان، قال: "هي بتضحك أوي وحلوة وكوميدية وده موجود قليل منه، وهي على طبيعتها وأنا بحبها كده، رغبة في عدم إطالة فترة الخطوبة"، مشيرًا إلى أنه لا يفضل السيدة التي تعتمد على الرجل في كل شيء وكذلك شخصية السيدة التي تخاف من الرجل في كل شيء، ولكن يجب أن تحترمه وأن يكون بينهما مشاركة.