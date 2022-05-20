طالب المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانين أن يتخذوا الفنان الراحل سمير صبري، قدوة حسنة، وطالبهم بالابتعاد عن المواقف التي تأخذ من رصيدهم لدى الجمهور.



وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "سمير صبري لازم يبقى قدوة لكل الفنانين، لازم تسيب صورة طيبة في حياتك، وتبقى صادق مع زمايلك، مش آفاق وكلب فلوس وزارع ناس تجيبلك أسرار زمايلك، جاتكم خيبة في خيبتكم، الكبير اللي زي سمير صبري وأبناء جيله بيعيشوا لإنهم كبار، وقدموا الفن من قلبهم.. ألف رحمة ونور".



وتوفي اليوم الفنان سمير صبري عن عمر ناهز ال86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، يذكر أن الفنان الراحل ولد بالإسكندرية عام ١٩٣٦ وبدا عمله كمذيع ليتجه الي العمل الفني الذي كان يحبه

وقدم الكثير من الأعمال للدراما والسينما والمسرح.



من أشهر أفلامه: "البحث عن فضيحة" و"دقة قلب" و"حكايتي مع الزمان" و"حب وكبرياء" و"الجلسة سرية"، ومن مسلسلاته "حضرة المتهم أبي"، و"حق مشروع"، و"قضية رأي عام"، ومن المسرحيات التي شارك فيها "العبيط" و"يا احنا يا هي".





