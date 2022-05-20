لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون في انفجار بمصفاة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية تابعة لشركة "إس أويل" بمجمع أونسان، فيما قدمت الشركة اعتذارا عن الحادث وتعهدت بالعمل على عدم حدوث اضطرابات في الإمداد المحلي لمنتجات الوقود .

وقالت الشركة - وفقا لما نقلته وكالة الانباء الكورية (يونهاب) - إن الوحدة ستغلق حتى يتم تحديد السبب، وسيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأضافت أنها ستستكشف طرقا للتأكد من أن الحادث لا يؤدي إلى أي اضطرابات في الإمداد المحلي لمنتجات الوقود، من خلال الاستفادة الكاملة من المخزون وشبكاته المحلية والخارجية .

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لشركة "أس-أويل" حسين القحطاني الاعتذار عن الانفجار في وحدة مصفاة الشركة في جنوب غرب البلاد، وتعهد ببذل جهود شاملة للتعامل مع تداعياته.

وقال القحطاني إن الشركة تشعر بالمسؤولية الكبيرة عن الحادث وستتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية في معالجة القضية وإيجاد السبب الجذري.

جاء ذلك بعد ساعات من وقوع الانفجار في خط معالجة الألكلة في أولسان، على بعد حوالي 415 كيلومترا جنوب غرب سول والذي أسفر عن مقتل أحد المقاولين وإصابة 9 آخرين، معظمهم بحروق شديدة أو طفيفة.

وحتى وقت مبكر من اليوم الجمعة، كان رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد الحري في الموقع الذي كان يعمل به في ذلك الوقت 26 شخصا من بينهم 14 موظفا في "أس-أويل".

وذكرالقحطاني في مؤتمر صحفي في أولسان "أود أن أعبر عن أعمق التعازي واعتذاري للمتوفى الذي فقد حياته في حادث مصفاة (أس-أويل) في أونسان ولأسرته".. أعتذر أيضا للعمال المصابين والسكان المحليين القريبين من المصفاة الذين تسببنا إزعاجهم".