 الدوما الروسي: مساعدات واشنطن لأوكرانيا «إتلاف سريع» لأموال دافعي الضرائب - بوابة الشروق
الجمعة 20 مايو 2022 5:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الدوما الروسي: مساعدات واشنطن لأوكرانيا «إتلاف سريع» لأموال دافعي الضرائب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 4:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 4:57 ص

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة المساعدات لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار، بأنه "إتلاف سريع" لأموال دافعي الضرائب.
وقال البرلماني الروسي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن واشنطن لا تهتم بالسلام ورفاهية الأوكرانيين.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على توريد الأسلحة لكييف والمساعدة في إخلاء مخزونات الحبوب الأوكرانية، موضحا أن واشنطن تريد حرمان البلاد من المواد الغذائية، فضلا عن تمويلها لحرب بالوكالة ضد روسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك