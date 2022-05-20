الدوما الروسي: مساعدات واشنطن لأوكرانيا «إتلاف سريع» لأموال دافعي الضرائب

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة المساعدات لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار، بأنه "إتلاف سريع" لأموال دافعي الضرائب.

وقال البرلماني الروسي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن واشنطن لا تهتم بالسلام ورفاهية الأوكرانيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على توريد الأسلحة لكييف والمساعدة في إخلاء مخزونات الحبوب الأوكرانية، موضحا أن واشنطن تريد حرمان البلاد من المواد الغذائية، فضلا عن تمويلها لحرب بالوكالة ضد روسيا.