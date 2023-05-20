محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب على أرض المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وجرى استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية، ومشروعات الكباري، وتذليل العقبات؛ لنهو الملاحظات في تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمهندس سيد حسان رئيس قطاع فرع أسيوط، وبعض مهندسي الشركة.

وتناول اللقاء، نسب التنفيذ في تلك المشروعات (صرف صحي، مياه، ...) وخاصة بالمناطق الصناعية في المحافظة، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية.

واستعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء، نوقش الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية، وخطوط السكة الحديد بطول 1600 متر وعرض 16.7 متر، وبتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه، والأعمال الجارية للانتهاء منه؛ تمهيدًا لنهو الأعمال وتسليم المشروع لتسهيل حركة النقل والانتقال.

وأكد محافظ أسيوط، تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والاستفادة منها خاصة، وإنها تضمن العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري، وتدعيم الوحدات المحلية.

وأشار إلى ضرورة نهو هذه الأعمال وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية، خاصة وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يدخر جهداً في هذا الشأن.

وكشف عن متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية، أو التقارير التي يتم رفعها من قبل الجهات المعنية.