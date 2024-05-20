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الرئيس الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع إيران

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:49 ص

عبر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم الإثنين ، عن خالص العزاء وعميق المواساة لإيران، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم.

وقال الرئيس الإماراتي ، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان"، مؤكدا تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة.

وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية، وفقا لما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء والتلفزيون الرسمي.

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