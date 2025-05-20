كشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تلقي خط نجدة الطفل ما يقارب 21 ألف بلاغ حتى الآن خلال العام الجاري، وهو رقم يقترب من إجمالي بلاغات العام الماضي بأكمله التي كانت أقل من 22 ألف بلاغ.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» إن 88 % من البلاغات الحالية تتعلق بأطفال في خطر، فيما تشكل شكاوى التحرش سواء جسدي أو إلكتروني أو لفظي نسبة 5% من البلاغات.

وتابعت: «ثقافة الإبلاغ أصبحت ظاهرة، والمجتمع بدأ يعي أنه لازم يبلغ»، مؤكدة أن قانون العقوبات يصنف قضايا التحرش، سواء من الأقارب أو غيرهم، لكن «نحن نتمنى مزيدًا من العقوبات لمزيد من الردع لكل من تسول له نفسه إيذاء مشاعر الأطفال».

وأرجعت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الفضل في زيادة ثقافة الإبلاغ عن التحرش إلى مسلسل «لام شمسية» الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك المجلس في حملته لنشر ثقافة مناهضة التحرش.

وأضافت : «ثقافة الإبلاغ عن التحرش هي موديل جديد نتج بعد إذاعة لام شمسية.. وزادت ومتواجدة دائما على خط نجدة الطفل».

وكشفت أن المجلس أجرى استبيانا قبل عرض المسلسل لقياس مدى معرفة الناس بمفهوم التحرش واستعدادهم للإبلاغ، متابعة: «بعد عرض المسلسل، ثقافة الإبلاغ زادت جدًا، وكل من كان لديه قضية مسكوت عنها وقديمة بدأ يستدعيها ويبلغون عنها، والأمهات بدأت تنتبه من تغير سلوكيات ونمط حياة الأطفال».