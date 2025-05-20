الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف الإجراءات التمييزية

نددت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، باستخدام الولايات المتحدة لما وصفته بإجراءات الرقابة على الصادرات ضد المنتجات الصينية في مجال الرقائق الإلكترونية، مطالبة واشنطن بـ "تصحيح ممارساتها الخاطئة فورا ووقف الإجراءات التمييزية ضد الصين".

وفي تعليق على إعلان أمريكي مُعدّل بشأن منتجات الرقائق الصينية، قال المتحدث باسم الوزارة إن الإعلان لا يزال في جوهره يتضمن إجراءات تمييزية، من شأنها تشويه السوق، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أساءت استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات وفرضت قيودا أكثر صرامة على المنتجات الصينية من الرقائق الإلكترونية استنادا إلى مزاعم لا أساس لها، مشيرا إلى أن الصين تعارض بشدة مثل هذا "الترهيب أحادي الجانب".

وأوضح المتحدث أن الإجراءات الأمريكية انتهكت بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وهددت أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية في قطاع أشباه الموصلات، وأعاقت الابتكار التكنولوجي العالمي.

وحث المتحدث الجانب الأمريكي على العمل مع الصين من أجل الحفاظ على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات رفيعة المستوى في جنيف، وتعزيز بناء علاقات اقتصادية وتجارية ثنائية مستدامة وطويلة الأمد ومبنية على المنفعة المتبادلة.

وأكد المتحدث أنه إذا واصلت الولايات المتحدة إلحاق أضرار جوهرية بالصين، فإن بكين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.