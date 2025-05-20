تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»

انتقد الإعلامي تامر أمين، إعلان الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، عن غلق 120 وحدة ثقافية على مستوى الجمهورية، وذلك على هامش اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

وعبر خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» عن رفضه لمنطق «الغلق»، قائلا: «وزير الثقافة ذكر أن لدينا 619 وحدة، وأن إغلاق 120 منها ليس مشكلة، ويمكن الاكتفاء بالـ500 المتبقية، خاصة أن بعض الوحدات مساحاتها صغيرة وتضم عددا كبيرًا من الموظفين ولا تؤدي دورها الثقافي على الإطلاق وقفلها أحسن».

وتابع: «رغم تقديري لشخص الوزير ومنطقه، وإدراكي بأن بعض الوحدات قد لا تتجاوز مكتبة بمساحة خمسة أمتار وتضم عشرة موظفين نتيجة التكدس الإداري والوظيفي، ولكن مع كل ذلك، عذرا سيادة الوزير، أنا مش مختلف في المشكلة؛ أنا مختلف في طريقة الحل».

وشدد أن «الإغلاق ليس هو الحل»، مُعقبا: «ده إحنا بنتنشق على بقعة ثقافية جديدة في أي مكان إن شاء الله تبقى متر كشك، عارف يا سيادة الوزير لو كشك ثقافة بيوزع في كتب وقصائد ووعي وأخلاق وقيم، مبروك اسمه وحدة ثقافية، أنا بالنسبة لي الكشك كأنه قصر ثقافة، ما دام يقدم نتاجا جيدًا يعادل الرذائل الموجودة في الشارع والغزو الهمجي لأشياء كثيرة نحاول أن نحاربها».

واستطرد قائلا: «بدلا أن نزود مقراتنا وقصورنا الثقافية وإشعاعنا الثقافي، نقلله؟ أنا لا أتفق مع هذا النهج، ما به مشكلة يجب معالجته لا إزالته، إذا كنتم ترون أن وحدة ثقافية لا تؤدي دورها ولا تقدم أي إسهام تنويري؛ فالعيب في القائمين على إدارتها وليس في المبنى».

وتساءل: «حضرتك ذكرت أن الوحدة قد تكون مكتبة تسعة أمتار، وهل المكتبة 9 أمتار حاجة سيئة؟ ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب! وبدل ما نقلل نزود، بدل من 619 نحاول نزودهم لـ 1000، ولو معرفناش نحافظ على الموجود مش ننقص منه».

واختتم مناشدا وزير الثقافة: «مع كامل احترامي لوزير الثقافة، أرجو أن يراجع القرار من منطق: الغلطان أصلحه لا أزيله، لو وحدة واحدة فيها كتاب واحد أبرك من قفلها؛ لأن مكانها ممكن يبقى في المستقبل ديلر يوزع كذا أو كذا».