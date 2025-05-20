خفض سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا للمرة الثانية خلال العام الحالي

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي اليوم الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 85ر3% وهو الخفض الثاني للفائدة خلال العام الحالي، بعد تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف.

كان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا في بداية العام الحالي 35ر4% قبل أن يخفضه البنك المركزي في فبراير إلى 10ر4% ثم إلى 85ر3% اليوم.

جاء خفض الفائدة متفقا مع التوقعات، رغم تضاؤل تلك التوقعات قليلا في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما في الأسبوع الماضي.

ويستخدم البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و3%.