ألمانيا: محاكمة ثلاثة رجال بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية

تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة ثلاثة رجال بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية.

ويواجه الثلاثة اتهامات بالتخطيط لعمليات تخريب ضد بنية تحتية عسكرية وخطوط سكك حديدية في ألمانيا.

ويُشتبه في أن قائد المجموعة قاتل في أوكرانيا. وأثارت القضية ضجة كبيرة قبل عام تقريبا عندما ألقت شرطة ولاية بافاريا القبض على اثنين من المتهمين في منطقة بايرويت.

ومن المقرر عقد أكثر من 40 جلسة محاكمة حتى 23 ديسمبر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي تم الكشف عن قضية مماثلة بعد القبض على ثلاثة أوكرانيين في ألمانيا وسويسرا. ويشتبه الادعاء العام الألماني في أنه تم تجنيدهم كعملاء لتنفيذ أعمال تخريبية في ألمانيا بتكليف من جهات روسية.