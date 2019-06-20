مصادر يمنية: مقتل 8 «حوثيين» بينهم قيادي وتحرير مواقع في الضالع والبيضاء

لقي 8 عناصر من ميليشيات "الحوثي" المدعومة من إيران مصرعهم، فيما أصيب آخرون في عملية عسكرية شنتها قوات الشرعية اليمنية غرب منطقة باجة حجر شمال غربي محافظة "الضالع" جنوب العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، عن مصادر ميدانية يمنية قولها "إن القوات المشتركة استهدفت موقعا حوثيا في منطقة "التنامي" غرب "باجة حجر"، كانت عناصر المليشيات تتمركز فيه ودارت معارك أدت إلى مصرع وإصابة جميع من كانوا في الموقع، فضلا عن تدمير السلاح الذي كان بحوزتهم".

من جهة أخرى، قتل القيادي الحوثي، المكنى أبو محمد القحيم، والذي ينتمي لمحافظة "إب"، في معركة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين شهدتها مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع، وبحسب المصدر فقد قتل القحيم مع عدد من مرافقيه ويعد من القيادات الميدانية الحوثية الفاعلة ويشغل مدير أمن منطقة ربابة بمديرية القفر شمال محافظة "إب".

ميدانيا أيضا، أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة المساندة لها عن تحرير مواقع جديدة في جبهة "قانية" بمحافظة "البيضاء" وسط البلاد، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وقالت مصادر عسكرية يمنية "إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي "حوران" و"قانية"، عقب معارك خاضتها مع مليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار".

وأكدت المصادر سيطرة القوات على عدد من مواقع تمركز المليشيات الحوثية المطلة على "اليسبل" بمنطقة الوهبية، ووصلت إلى وادي "عبل"، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.