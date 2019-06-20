الرئيس الصيني يصل إلى بيونج يانج في زيارة الأولى من نوعها منذ 14 سنة

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إلى مطار سونان الدولي بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج؛ في زيارة هي الاولى من نوعها منذ 14 سنة؛ ليبدأ جدول أعماله لزيارته الرسمية التي تستغرق يومين.

وأفادت تقارير صينية بأن طائرة خاصة تحمل الرئيس شي وقرينته بنج ليوان، والوفد المرافق لهما ومنهم عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دينج شيوي شيانج، ووزير الخارجية وانج يي، ومدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خه لي فنج.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه لم يتسن التأكد ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون كان في استقبال الرئيس شي في المطار أم لا، غير أن هناك إمكانية كبيرة لاستقباله في المطار.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الصينية نشرت الأنباء عن مغادرة شي بكين ووصوله إلى بيونج يانج بدون صور وفيديو، ومن المتوقع أن يشارك شي في مأدبة غداء يقيمها الزعيم كيم على شرفه، ويجري محادثات قمة معه، ويشاهد عروض الجمباز الجماعي.

وتعتبر زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية الأولى من نوعها منذ 14 سنة، عندما زار الرئيس الصيني آنذاك هو جينتاو كوريا الشمالية في أكتوبر عام 2005.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس شي أثناء الزيارة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والصين وقضايا شبه الجزيرة الكورية وغيرها.