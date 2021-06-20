محمد عساف يطرح «ليا وليا» رابع أغاني ألبوم «قصص عم فلسطين»

طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف، رابع أغاني ألبومه الجديد «قصص عن فلسطين»، والتي تأتي تحت اسم «ليا وليا» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب».



«ليا وليا» من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وتوزيع محمد خيره.



وتقول كلمات الأغنية: «ليا وليا وهي يا ليا.. هي جفرا فلسطينية.. هي إم الثوب مطرز.. يا شالا أحلى كوفية.. ليا غنية سمعناها.. من صغرنا ورددناها.. يمضي العمر وما بننساها.. ليلى ليلى اليافاوية».



وأعلن محمد عساف مؤخرا عن طرحه ميني ألبوم باسم «قصص عن فلسطين» يضم 7 أغاني، طرح منهم حتى الآن 4 أغاني وهي: (بحرك غزة، يا بنات بلدنا، جينالك يا فلسطين، ليا وليا).





