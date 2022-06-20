الآلاف يشاركون في احتجاجات في بروكسل ضمن إضراب عام

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية نقلا عن تقديرات للشرطة والنقابات العمالية أن ما بين 70 ألف و 80 ألف شخص يشاركون في احتجاجات في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين ضمن إضراب عام.



وأدت الاحتجاجات لعرقلة قطاع السفر في بلجيكا، حيث اضطر مطار بروكسل لإلغاء جميع الرحلات المغادرة بسبب نقص أفراد الأمن.



وكانت بعض النقابات العمالية الكبرى قد دعت للاضرابات للمطالبة بإجراء إصلاحات تشريعية لمواجهة القوة الشرائية المتناقصة بعد جائحة كورونا وارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسي.



وكانت شركة بروكسل إير لاينز قد أعلنت الاسبوع الماضي أنها سوف تلغي رحلات جوية اليوم، في ظل مشاركة طواقم العمل بالخدمات الأرضية التابعين لشركة جيه 4 اس للأمن في الاضرابات.



وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية أن النقابات توقعت مشاركة ما يصل لنحو 70 ألف شخص في مسيرة الاحتجاج بوسط بروكسل، ولكنها عدلت الرقم إلى نحو 80 ألف شخص.



ووفرت شركة " اس ان سي بي" المشغلة لخطوط السكة الحديدية البلجيكية، التي لا تشارك في الاضراب، قطارات إضافية للسماح للمتظاهرين الوصول للعاصمة.