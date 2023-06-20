روسيا: دمرنا 8 مخازن ذخيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها استهدفت 8 مخازن ذخيرة ودمرتها في أنحاء أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وصدت هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات مختلفة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة قولها في بيانها اليومي إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات باتجاه منطقة دونيتسك وجنوبها وعلى منطقة زابوريجيا جنوب البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات الأوكرانية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا، منذ 4 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن عدد المحاولات بلغ 263 محاولة.

وأضاف شويجو، في بيان صحفي، أن "العدو لم يحقق أهدافه"، مشدداً في الوقت نفسه على أن القوات الأوكرانية "تستخدم عدداً كبيراً من الأسلحة الغربية ووحدات النخبة التي تم تدريبها من قبل المتخصصين في الناتو".