أكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف أراضي المقاطعة بأكثر من 120 قذيفة خلال اليوم الماضي، مضيفا أن القصف لم يؤدِ إلى وقوع إصابات.

ونشر جلادكوف عبر تطبيق "تيلجرام"، معلومات حول القصف الأوكراني للمقاطعة في 19 يونيو الجاري، وتم تسجيل القصف الأوكراني في 6 بلديات حدودية، وبينها بيلجورودسكي، وفالويسكي، وفولوكونوفسكي، وكراسنوياروجسكي، وجرايفورونسكي، وشيبكينسكي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال جلادكوف: "في منطقة فالويسكي تم قصف مزرعة ميخائلوفكا من الأنظمة الصاروخية، تم تسجيل 15 قصفا، ولم تقع هناك إصابات أو أضرار، وأطلقت قذيفة مدفعية واحدة على قرية سوبوليفكا، لم يصب أحد، وأدى القصف إلى تدمير سقف مخزن تابع لشركة زراعية".

وأضاف: "قرية سولنتسيفكا تم قصفها بـ23 قذيفة مدفعية وفي قرية جورافليوفكا ألقى العدو لغمين وقنبلة يدوية من طائرات بدون طيار (درونز)، وفي منطقة كراسنوياروجسكي أطلقت قذيفة هاون على أطراف قرية ريباياوفكا 4 مرات، كما تم إطلاق قذيفتي هاون و3 قذائف مدفعية على مناطق بالقرب من قرية فيازوفويه".

وأردف، أنه في منطقة شيبيكينسكي تم إطلاق 9 قذائف هاون باتجاه مزرعة بالكي، ما أدى إلى كسر النوافذ في منزل واحد وإلحاق ضرر بخطوط كهرباء، وتعرضت قرية سيريدا لقصف بقذائف الهاون 6 مرات، كما أسقط العدو عليها عبوتين ناسفتين من طائرة بدون طاير "درون"، وفي قرية موروم ألقت مسيرة عبوة ناسفة.

وفي منطقة فولوكونوفسكي في ضواحي مزرعة ستاري، تم تسجيل قصف بـ15 قذيفة هاون وعلى مشارف قرية تيشانكا 15 قذيفة مدفعية.

وتابع: "في منطقة مدينة جرايفورونسكي تم إطلاق 10 قذائف هاون على أطراف قرية سبوداريوشينو، و5 قذائف هاون على أطراف قرية جوركوفسكي، و3 قذيفة هاون في قرية بوروز ولم تقع إصابات؛ نتيجة القصف على قرية بوروز تم تسجيل أضرار طفيفة في 3 منازل خاصة".