 ترامب: لهذا السبب لن تخدم إيفانكا وزوجها في إدارتي الجديدة - بوابة الشروق
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ترامب: لهذا السبب لن تخدم إيفانكا وزوجها في إدارتي الجديدة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:54 م

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه لا يريد لأبنائه أن يخدموا في إدارته "مرة أخرى"، إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية : "أعتقد أن عائلتي اكتفت من السياسة، إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة للعائلة. عائلتي مرت بالجحيم".

يشار إلى أن، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر كانا من كبار مستشاري ترامب في البيت الأبيض، وكثيرا ما أثيرت انتقادات لأدوارهما في الحكومة.

وكانت هذه المقابلة هي الأولى لترامب منذ مثوله أمام محكمة فيدرالية في ميامي الأسبوع الماضي ودفع ببراءته في قضية الوثائق الفيدرالية السرية.

وقالت إيفانكا ترامب أواخر العام الماضي إنها انتهت من السياسة ولن تكون جزءا من حملة والدها 2024. كما ابتعدت ميلانيا زوجة ترامب في مناسباته منذ إطلاق حملته الانتخابية الجديدة.

وأكد ترامب لفوكس نيوز: "سأحيط نفسي فقط بأفضل الناس وأكثرهم جدية".

ثم وضع قائمة بالعشرات من مسؤولي إدارته السابقين الذين يتنافسون الآن ضده أو ينتقدونه.


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