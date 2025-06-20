سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية الإصدار الـ141 من "الإنفوجراف الأسبوعي"، الذي يرصد أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2025، وشمل مجموعة من الجولات التفقدية والاجتماعات، إلى جانب متابعة مشروعات تنموية وخدمية في عدد من المحافظات.

📍 السبت 14 يونيو:

رافقت الدكتورة منال عوض، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حيث تفقدوا عددًا من المشروعات في مركز أبو المطامير ومدينة النوبارية، من بينها:

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية زاوية صقر (ضمن مبادرة حياة كريمة).

قافلة خدمية ومشغل "البحراوية".

مشروع "كتابك" ومركز تنمية الأسرة والطفل.

مدرسة رزق درويش الابتدائية.

مصنع شركة "بيتي" ومصنع "مافا" الزراعي.

مستشفى وادي النطرون التخصصي.

📍 الأحد 15 يونيو:

تفقدت الوزيرة المرحلة الأولى من أعمال تطوير سوق العتبة ورفع كفاءة شوارع الموسكي، بتكلفة تقدر بـ38 مليون جنيه.

أجرت جولة مفاجئة بحي عابدين، تفقدت خلالها المركز التكنولوجي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

📍 الإثنين 16 يونيو:

استعرضت تقريرًا حول إنجازات صندوق التنمية المحلية، حيث تم تمويل 2047 مشروعًا بإجمالي 42 مليون جنيه.

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لمتابعة ملفات التعاون.

شاركت في مؤتمر "هي تستطيع SHE Can 2025" لدعم رائدات الأعمال في مصر.

تفقدت معرضي "أيادي مصر" ومنتجات خريجات المنحة، بمقر الجامعة الأمريكية.

📍 الثلاثاء 17 يونيو:

عقدت اجتماعًا موسعًا مع وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد حول مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.

شاركت في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة تنفيذ قانون إدارة المخلفات.

📍 الأربعاء 18 يونيو:

تلقت تقريرًا حول المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات بالتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون.

شاركت في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وفي الاجتماع الأول للجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط.

📍 الخميس 19 يونيو:

استعدادات لإطلاق مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم" بالتعاون مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

شاركت في اجتماع موسع بوزارة الموارد المائية والري لبحث احتياجات ترعة السويس.

شاركت في اجتماع مع محافظ البحر الأحمر لمتابعة مشروعات المحافظة.

كما حضرت اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.