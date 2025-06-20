الشهراني جاهز لموقعة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية

تأكدت جاهزية ياسر الشهراني، نجم فريق الهلال السعودي، للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام على ملعب «هارد روك» صباح الاثنين المقبل.

وشارك الشهراني في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة الهلال الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتبقى مسألة مشاركته في يد المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني للهلال، الذي سيحدد موقفه النهائي من اللعب في اللقاء.

ويأمل الهلال في تعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور التالي من البطولة، خاصة بعد نقطة التعادل الثمينة التي حصدها من أمام ريال مدريد في الجولة الافتتاحية.