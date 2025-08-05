 السفير الهندي بالقاهرة: حظرنا «تيك توك» لخطورته على الأمن القومي وجمع البيانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الهندي بالقاهرة: حظرنا «تيك توك» لخطورته على الأمن القومي وجمع البيانات

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 5:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 5:35 ص

قال السفير الهندي بالقاهرة، سوريش كى ريدي، إن بلاده اتخذت قرارا بحظر تطبيق «تيك توك» منذ يونيو 2022، وما زال الحظر ساريا حتى اليوم، وذلك لأسباب تتعلق بـ «الأمن القومي» الهندي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN» أن قرار حظر «تيك توك» اتُخذ على الرغم من أن التطبيق كان الأداة الأكبر في الهند في ذلك الوقت، ويضم حوالي 200 مليون متابع، وبلغ حجم استثماراته قرابة المليار دولار.
وشدد أن الدافع الرئيسي للقرار كان «حماية الأمن القومي»، وتحديدًا لمواجهة «جمع معلومات وبيانات الأشخاص» عبر التطبيق.
وأوضح أن الحكومة الهندية تواصل العمل بجدية لوضع ضوابط وقواعد لتنظيم وسائل التواصل المجتمع، مشيرا إلى أنها «تدمر المجتمع وتخلق مشاكل للأسر».
ووصف وسائل التواصل الاجتماعي بـ «الخطر الداهم على المجتمعات»، لافتا إلى أن خطورة هذه المنصات تكمن في كونها أداة لـ «نشر الراديكالية والإرهاب والتطرف».

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