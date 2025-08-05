نفتالي بينيت: مكانة إسرائيل تراجعت بشكل غير مسبوق في أمريكا

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية الحالية، محذرًا من تراجع مكانة إسرائيل بشكل غير مسبوق داخل الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لتل أبيب.

وقال بينيت، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، إن "مكانة إسرائيل في أمريكا تنهار، وقد ترسخت صورتها كدولة منبوذة"، مشيرًا إلى أن الدعم التقليدي الذي كانت تحظى به من الحزب الديمقراطي قد تلاشى منذ فترة، فيما بدأت الآن تخسر دعم الحزب الجمهوري أيضًا، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف: "العديد من المحافظين في الولايات المتحدة، بما في ذلك داخل حركة (اجعل أمريكا عظيمة مجددًا)، يبتعدون عن إسرائيل، وحتى الجيل الشاب من الجمهوريين بات أقل تعاطفًا معنا".

وأقر بينيت بأن "حملة المجاعة في غزة أصبحت حقيقة راسخة لدى غالبية الجمهور الأمريكي والمؤثرين على الرأي العام"، معتبرًا أن "إسرائيل باتت يُنظر إليها كعبء على الولايات المتحدة".

كما انتقد أداء الحكومة الإسرائيلية في مواجهة هذه التحولات، قائلًا: "لا توجد لدينا استراتيجية إعلامية، ولا إجابات لمن يسألون، وحكومة إسرائيل لا تقدّر حجم الكارثة".

وحذّر من التداعيات المستقبلية لتصريحات بعض الوزراء، قائلًا: "ثرثرة بعض الوزراء في حكومة نتنياهو مدمّرة، وستلاحق جنودنا في طوابير جوازات السفر حول العالم".