القسام تدك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور موراج جنوب غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنها تدك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور موراج جنوب قطاع غزة.

وكتبت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء: «كتائب القسام تدك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور موراج جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل».

وتواصل حركات المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف جنوده وآلياته منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأمس الاثنين، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضحت السرايا في بيان أن الآلية دُمرت عبر تفجير عبوة من نوع «ثاقب» مزروعة سلفا في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.