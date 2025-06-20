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- صالح موطلو شن: خطة مصر بشأن غزة رؤية يتبناها العالم الإسلامي والعديد من الدول

قال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم، إن 1.5 مليون من أصل 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون حاليا في 58 مخيما للاجئين في الضفة الغربية، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضاف السفير التركي، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو: "لا يمكن إلغاء حق عودة إخواننا الفلسطينيين إلى أراضيهم. يجب أن يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى وطنهم في ظل دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس".

وشدد شن على أن تهجير المدنيين في غزة واستشهاد عشرات الآلاف منهم، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، يُزعزع أسس القانون الإنساني الدولي.

وأوضح شن أن أكبر وأخطر مشكلة لاجئين في العالم ظهرت مع طرد الفلسطينيين من وطنهم عامي 1948 و1967، بحسب قوله.

وتابع السفير التركي: دعونا لا ننسى أن مليونًا ونصف لاجئ فلسطيني من أصل خمسة ملايين لاجئ يعيشون حاليًا في 58 مخيمًا للاجئين في الضفة الغربية، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد شن أن تركيا تدعم بقوة الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة نحو السلام الدائم والحرية والعدالة، مضيفاً: نعارض بشدة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال السفير التركي إن خطة مصر بشأن غزة هي رؤية يتبناها العالم الإسلامي والعديد من الدول الأخرى.

وأوضح السفير التركي أن بلاده تواجه بالفعل ضغطًا متزايدًا بسبب الهجرة مقارنة بدول المنطقة الأخرى، حيث تستضيف حوالي 2.9 مليون لاجئ، منهم 2.7 مليون سوري.

وأكد على أن التعاون الدولي والإقليمي والثنائي أساسي لتقاسم المسؤولية والأعباء بشكل عادل في هذا الشأن.

وتابع شن: ندرك التحديات الهائلة التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ونلتزم بتوفير الحماية والدعم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة.