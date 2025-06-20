الأوروبيون يأملون في الحصول على تنازلات إيرانية خلال محادثات جنيف

بدأ وزراء خارجية أوروبيون اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف، اليوم الجمعة، بهدف الحصول على تنازلات من الجانب الإيراني قد تسهم في إنهاء النزاع الدائر مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إنه يتوقع من طهران أن تبادر بالخطوة الدبلوماسية التالية بخصوص النزاع المتعلق ببرنامجها النووي، وهو البرنامج الذي تعهدت إسرائيل بتدميره عبر الغارات الجوية التي استهدفت مواقع في أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وأكد فاديفول أن: "الكرة الآن في ملعب إيران، ويمكن لإسرائيل أن تعتمد على جمهورية ألمانيا الاتحادية في مراقبة والدفاع دائما عن أمنها ووجود الدولة الإسرائيلية".

وعقد يوهان فاديفول ونظراؤه الفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، اجتماعا خاصا في مقر إقامة السفير الألماني لشؤون نزع السلاح في جنيف، بسويسرا، لإجراء مشاورات تمهيدية.

وبدأ الاجتماع مع عراقجي بعد وقت قصير من إلقائه كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بعد ظهر اليوم الجمعة.

أوضح فاديفول،أإنه يجب على إيران أن تظهر "رغبتها الجدية في التخلي عن أي عملية تخصيب للمواد النووية قد تفضي إلى تصنيع أسلحة نووية".

وأضاف أن هناك شرطا آخر يتمثل في إمكانية إدراج برنامج إيران الصاروخي ضمن المحادثات.