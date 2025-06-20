الاتحاد الأوروبي يكشف انتهاك إسرائيل لقواعد اتفاق الشراكة خلال حربها على غزة

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دبلوماسيين، اليوم الجمعة، أن مراجعة داخلية للاتحاد الأوروبي، تم مشاركتها مع الدول الأعضاء، أظهرت أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة لا تتماشى مع المبادئ التي وُضعت لتعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي.

ويحدد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المبادئ الأساسية للعلاقة بين الطرفين، ومنها أن علاقاتهما قائمة على احترام حقوق الإنسان.

وكانت هولندا من بين عدة دول اتهمت إسرائيل بانتهاك هذا المبدأ الأساسي في سلوكها خلال حرب غزة.

وجرت مناقشات مكثفة بالفعل العام الماضي حول اتفاق الشراكة مع إسرائيل بناء على مبادرة من جانب إسبانيا وأيرلندا.