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يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره الياباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة بجانب منتخبات السويد وهولندا واليابان، ويسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقال هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب تونس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة اليابان: "سنلعب بعزم كبير، وبروح ثأرية، والجميع يدرك ما يجب تقديمه من أجل الظهور بوجه جيد غدًا".

وأضاف: "علينا أن نكون أسخياء في جهودنا الهجومية والدفاعية، وأن نلعب كفريق واحد يتقدم للأمام، فهذا هو مفتاح المباراة".

وتابع: "يجب أن نحترم اليابان، ولكن لا نخشاها أبدًا، وليست لدينا أي أعذار".

وأردف: "يجب على الجماهير أن تدعمنا وتثق بنا وتتمسك بالأمل. نحن ندرك واجبنا، ولا تعتقدوا أننا لا ندركه".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "الكلام سهل، ولكن علينا أن نتحرك، وسنتحرك غدًا، نتائج منتخبات إفريقيا تمنحنا الأمل، ويجب أن نقتدي بهذه الأمثلة وألا نخشى مواجهة الدول الكبرى".

وتعد مواجهة اليابان هي الأولى للفرنسي هيرفي رينارد كمدير فني لمنتخب تونس بشكل مؤقت حتى نهاية منافسات كأس العالم 2026، عقب إقالة صبري لموشي بعد الخسارة أمام السويد.