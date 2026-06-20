 الاتحاد القطري يوجه رسالة دعم لإسماعيل كونيه بعد إصابته القوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد القطري يوجه رسالة دعم لإسماعيل كونيه بعد إصابته القوية

أحمد زاهر
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 2:47 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 4:07 ص

وجه الاتحاد القطري لكرة القدم رسالة دعم إلى إسماعيل كونيه، لاعب منتخب كندا، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة المنتخبين في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد القطري عبر موقعه الرسمي رسالة قال فيها: "إسماعيل كونيه.. تمنياتنا لك بالشفاء العاجل والعودة أقوى للملاعب".

وكانت إصابة كونيه قد خطفت الأنظار خلال مباراة كندا وقطر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز المنتخب الكندي بستة أهداف دون رد.

وتعرض لاعب منتخب كندا لإصابة قوية في الدقيقة 51 بعد تدخل من عاصم مادبو لاعب وسط منتخب قطر، ليُشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب "العنابي".

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها كونيه عقب اللقاء تعرضه لكسر في عظم الشظية وكسر آخر في الساق، وهي إصابة تستدعي التدخل الجراحي وفترة طويلة من العلاج والتأهيل، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.


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