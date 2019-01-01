جولة ميدانية لـ«محلية النواب» لتفقد مشروعات خدمية وإنتاجية في مطروح

أجرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية في إطار زيارتها الحالية لمحافظة مطروح والتي بدأت أول أمس الخميس، وتستمر حتى الأحد، للوقوف على المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة على أرض الواقع وأهم المشكلات التنموية والمطالب والاحتياجات.

وتفقد أعضاء اللجنة يرافقهم اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، ونواب البرلمان بمطروح كلًا من حديقة الغزالة وممشى كورنيش المحافظة وحديقتي العوام وكليوباترا والمعرض اللوجستي لبيع الخضار والفاكهة وشارع الجلاء و الريفية بعد أعمال التطوير، كما قامت اللجنة بجولة تفقدية لمبنى جامعة مطروح الجديدة وقرية علوش ومحطات تحلية المياه بالرميلة وشارع علم الروم بعد تطويره.

وتفقدت لجنة البرلمان محور طريق جمال عبد الناصرالريفية ومحورطريق الشهيد مفتاح العشيبي الرابط بين طريق عجيبة وطريق السلوم الدولي، وكذلك تفقد أعمال التطوير بشاطئ الغرام، وطريق كورنيش الأبيض الجديد، ومنطقة حمام كليوباترا بعد تطويرها، واستمعت اللجنة الى شرح مفصل حول تلك الأعمال والعائد منها لأبناء مطروح ومدى التغيير وجهود التنمية بالمحافظة، كما استمعت لآراء عدد من المواطنين المتواجدين خلال زيارة اللجنة بتلك المواقع.

وتابعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جولاتها الميدانية لمدينتي براني والنجيلة غرب مطروح، حيث تفقدت اللجنة في طريقها قرية الزهيرات بالنجيلة واستمعت إلى طلب الأهالي بمراجعة شبكة توصيل الكهرباء الهوائية وزيادة كميات المياه بغراب التوزيع.

وتفقدت اللجنة مستشفى براني الجاري تطويرها حاليًا واستمعت لمطالب الأهالي بسرعة الانتهاء من التجديدات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، حيث صدق محافظ مطروح علي صرف الدعم المادي اللازم بقيمة ٣٠ مليون جنيه للإسراع في إنهاء إعمال تطوير المستشفى بعد توقفها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وافتتح محافظ مطروح يرافقه أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، ونواب البرلمان بمطروح والأهالي مبنى مركز شباب الثورة ببراني على مساحة نحو ١٠ آلاف متر وبتكلفة ٩٥٠ الف جنيه، حيث صدق محافظ مطروح علي دعم المركز بمولد كهرباء و رصف طريق المدخل خلال شهر، وتفقدت اللجنة مستشفى النجيلة المركزة والأقسام الطبية المختلفة واستمعت إلى شرح حول قوة العمل بالمستشفى والأجهزة والمعدات الطبية واطمأنت من المرضى بقسم الغسيل الكلوى حول عمل الأجهزة بشكل جيد، واستمعت للمواطنين ومدى الحاجة إلى زيادة الدعم في عدد الأطباء والتخصصات.

وشملت الجولة تفقد محطة محولات الكهرباء بالكيلو ٢٦ طريق السلوم واستمعت اللجنة لشرح حول طاقة المحطة والقدرة الإنتاجية ومدى الاكتفاء، حيث أكد مهندسو المحطة على زيادة الطاقة الإنتاجية واستيعاب زيادة الأحمال بنسبة عالية خاصة بعد استبدال المحول المحترق العام الماضي بمحول أعلى في الطاقة.