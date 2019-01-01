في تجربة مثيرة، أطلق مطعم في إسبانيا تجربة جديدة عبر إتاحة إمكانية ممارسة الألعاب الإليكتورنية وألعاب الفيديو خلال التواجد وتناول الوجبات، وأشار تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن المشرفين على المطعم يريدون أن يقضي الناس أوقاتاً ممتعة يتحدثون خلالها عن ألعاب الفيديو ويمارسوها دون أن يشعروا بالغرابة.



وأضاف التقرير أن المطعم به عدة قاعات كلاً منها له طابعه، فأحداها تشبه غرفة المعيشة في المنزل، لتستطيع الرواد أن يشعروا بالارتياح ويلعبون داخلها ألعابا مثل "الفيفا" و"ماريو كارد"، وفي جانب آخر يوجد مكان للالتقاء والحديث أثناء اللعب وتناول الطعام.



وتابع أن بين القاعات توجد غرفة لبث الأحداث من مبارايات وغيرها ليتفاعل خلالها المتواجدين، كما توجد غرفة بها مؤثرات صوت عالية خلال الألعاب، مشيرا إلى أن أغلب رواد المطعم أضغر من 30 عاماً، ويقدم المطعم وجبات على أسماء ألعاب الفيديو.



