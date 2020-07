أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتداء الكمامة، وخاصة إذا لم يستطع الشخص تطبيق التباعد الاجتماعي، تحسبًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال «ترامب» في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني عندما تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي، ولا أحد أكثر وطنية مني».

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN