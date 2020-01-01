الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت الهند رقما قياسيا جديدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الـ40 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين - حسبما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية - بأن البلاد سجلت أكثر من 40400 إصابة جديدة.

وأضافت الوزراة الهندية أن 681 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مما رفع عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و497.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بأكثر من مليون إصابة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد فرضت في نهاية مارس الماضي حجرا منزليا صارما رفعته في مطلع يونيو الماضي رغم التزايد الحاد في عدد الإصابات، سعيا لإحياء اقتصاد منهك، غير أن قيودا عديدة لا تزال مفروضة.