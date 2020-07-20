ذكرت وزارة الصحة في بلغاريا ، أنه تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وهو ما يعد انخفاضا ملحوظا في حالات الإصابات اليومية في البلاد.

وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن من بين الحالات الجديدة يوجد 39 حالة في العاصمة (صوفيا)، و 23 في مدينة بلوفديف.

وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 25 حالة ، مما رفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 4106 حالات، بينما بلغت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن 300 حالة بعد وفاة مصاب جديد أمس.

يذكر أن بلغاريا سجلت أمس 196 حالة إصابة بالفيروس مما رفع الإجمالي إلى 8638 مصابا.