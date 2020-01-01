وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دعم وتطوير المنشآت الرياضية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقالةالمحافظ، إن اللقاء تناول الموقف التنفيذي للمنشآت الرياضية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ودعم استكمال وتطوير المشروعات القائمة، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة على مساحة ٢٠ فدانا وإنشاء حمام سباحة جديد بمركز شباب الداخلة واستكمال الأعمال بحمام السباحة بمركز شباب بلاط، ورعاية المنشآت والملاعب الرياضية بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة.

ولفت إلى الاتفاق على إنشاء حمام سباحة أوليمبي بالاستاد الرياضي لإقامة مسابقات قومية للسباحة بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء ٤ ملاعب كرة قدم بمراكز ( الخارجة - الداخله - باريس - الفرافرة)، فضلًا عن دراسة إنشاء فندق بيئي وحمام سباحة بالفرافرة لاستقبال رحلات الشباب القومية، واستكمال أعمال تطوير فندق الرياضيين وتفعيل وتشغيل وحدة الطب الرياضي.