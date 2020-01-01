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أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارا فضائيا إلى المريخ اليوم الاثنين، من اليابان فيما يعتبر أول مهمة فضائية عربية بين الكواكب.

ويمثل اطلاق "مسبار الأمل" بداية رحلة تمتد لسبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر.

وكان من المقرر بداية اطلاق المسبار في 15 يوليو الجاري، وتأجل الإطلاق لخمسة أيام بسبب الطقس السيء.

وسيستكشف المسبار الغلاف الجوي العلوي ويرصد تغير المناخ أثناء دورانه حول المريخ لمدة عامين على الأقل.

ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى المريخ في فبراير 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عامًا على تأسيسها.