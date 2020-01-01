 لاستكشاف الغلاف الجوي وتغير المناخ.. انطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ في رحلة تستغرق 7 أشهر - بوابة الشروق
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لاستكشاف الغلاف الجوي وتغير المناخ.. انطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ في رحلة تستغرق 7 أشهر

<br/>مسبار الأمل

مسبار الأمل
أبو ظبي - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 1:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 1:51 ص

أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارا فضائيا إلى المريخ اليوم الاثنين، من اليابان فيما يعتبر أول مهمة فضائية عربية بين الكواكب.

ويمثل اطلاق "مسبار الأمل" بداية رحلة تمتد لسبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر.

وكان من المقرر بداية اطلاق المسبار في 15 يوليو الجاري، وتأجل الإطلاق لخمسة أيام بسبب الطقس السيء.

وسيستكشف المسبار الغلاف الجوي العلوي ويرصد تغير المناخ أثناء دورانه حول المريخ لمدة عامين على الأقل.

ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى المريخ في فبراير 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

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