الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف مدرسة في محافظة مأرب

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، مسلحي الحوثيين، باستهداف مدرسة في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال معمر الإرياني، وزير الاعلام في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مدرسة الثورة في جبل مراد جنوب مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، في استمرار لمسلسل تدمير البنية التحتية من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز صحية وطرق وجسور في مختلف المحافظات اليمنية".



وأضاف: "ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مديريات محافظة مأرب، أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري في جبهات المحافظة".



ودعا المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي للأعيان المدنية والبنى التحتية بأسلحة إيرانية "في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وإدراج مليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".



وفي وقت سابق اليوم، استهدف الحوثيون مدرسة واقعة جنوب غرب مأرب، بصاروخ بالستي.



وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، بأن القصف أدى إلى تدمير جزء كبير من المدرسة دون وقوع خسائر بشرية.



وتخضع معظم أجزاء محافظة مأرب لسيطرة القوات الحكومة الشرعية، فيما يسيطر الحوثيون على بعض أطراف المحافظة الغنية بالنفط.