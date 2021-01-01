القائم بأعمال رئيس وزراء هايتي يعتزم التنحي ونقل السلطة لمرشح مويس

قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الهايتي كلود جوزيف، إنه يعتزم نقل السلطة اليوم الثلاثاء، إلى الدكتور أرييل هنري، والذي اختاره الرئيس الراحل جوفينيل مويس رئيسا للوزراء قبل يومين من اغتياله لكنه لم يؤدي اليمين الدستورية.

وبحسب صحيفة ميامي هيرالد، سيصبح هنري، جراح الأعصاب وصاحب النفوذ السياسي منذ فترة طويلة، سابع رئيس وزراء للبلاد في أربعة أعوام.

وقال جوزيف في مقابلة مع الصحيفة: "لا يوجد ضغط بالنسبة لي لاتخاذ هذا القرار.. لقد قررت نقل السلطة إليه لأنه كان آخر وصية للرئيس (الراحل جوفينيل مويس) رغم أن العملية لم تكتمل بعد".

وردا على هذه الأنباء قال هنري (71 عاما): "غدا، ستكون حكومة المصالحة التي ارادها الرئيس جوفينيل مويس قائمة".

وقتل مويس (53 عاما) في هجوم مسلح وقع في منتصف الليل بمقر إقامته الخاص في بور أو برنس في السابع من يوليو في حين أصيبت زوجته مارتين مويس بجروح مما أدى إلى نقلها جوا إلى ميامي للحصول على الرعاية الطبية.