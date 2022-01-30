صلاح ضمن أسرع 10 لاعبين وصولا لـ100 هدف في القرن الـ21

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أكثر اللاعبين نجحوا بشكل سريع في تسجيل 100 هدف مع أنديتهم خلال القرن الـ21.

ووفقا لموقع «ترانسفير ماركت» يحتل صلاح المركز العاشر، حيث استطاع صلاح أن يحرز الهدف رقم 100 مع الريدز خلال مباراته رقم 151 بقميص ليفربول أمام برينفورد بالجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021/2022 في الدقيقة 54 والتي جمعتهما على ملعب جريفين بارك.

ويأتي في صدارة الترتيب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، حيث يعد رونالدو أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع فريق واحد في القرن الـ21 عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، حيث احتاج رونالدو إلى 105 مباراة فقط ليحرز 100 هدف بقميص النادي الملكي.

وجاء ترتيب أسرع اللاعبين وصولا لـ100 هدف مع أنديتهم على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 105 مباراة

لويس سواريز (برشلونة) 120 مباراة

زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) 124 مباراة

رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 131 مباراة

إيدنسون كافاني (نابولي) 135 مباراة

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 136 مباراة

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 137 مباراة

كريستيان فييري (إنتر ميلان) 138 مباراة

شيرو إيمبولي (لاتسيو) 147 مباراة

محمد صلاح (ليفربول) 151 مباراة

ويخوض صلاح حاليا مع فريقه ليفربول معسكر تأهيلي استعدادا للموسم الجديد من البريميرليج، الذي يطمح في تحقيقه بعد أن فشل في الظفر باللقب الموسم الماضي ومنح الدوري لمانشستر سيتي.