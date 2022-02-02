كندا تعرب عن قلقها إزاء التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مضيفا أنه سيستمر في حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات.



وأضاف ترودو، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "نحن قلقون للغاية حيال التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما فيها. سأستمر في حث رئيس الوزراء نتنياهو على البحث عن المزيد من التوافق بينما ينظرون أمر التعديلات القضائية"، وفقا لوكالة رويترز.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد قالت اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية احتجاجا على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية.



وتوعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحق جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.