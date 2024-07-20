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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن الجيش يتوقع ردا من الحوثيين ويستعدون لمهاجمتهم بضربات أكبر بكثير.

** إيران تحذر من خطر توسع نطاق الحرب

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة هجوم إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني الذي أسفر حتى اللحظة عن إصابة أكثر من 80 شخصا، دون أنباء تؤكد عدد القتلى، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وحذرت من خطر زيادة التوتر وتوسيع نطاق الحرب في المنطقة نتيجة ما سمته "المغامرات الإسرائيلية الخطيرة".

وقالت إن الهدوء لن يعود إلى المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين لا سيما قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل وداعميها خصوصا واشنطن يتحملون العواقب الخطيرة للهجمات في اليمن.

وأردفت أن "الشعب اليمني يدفع ثمن دعمه المشرف لغزة"، مشددة على أن الهجوم على الحديدة يثبت الطبيعة العدوانية لإسرائيل.