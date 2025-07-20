تفاصيل انتقال وسام أبو علي لكولومبوس كرو

توصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتفاق مبدئي مع كولومبوس كرو الأمريكي، لانتقال وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد مراحل طويلة من التفاوض بين الطرفين.

واتفقت إدارة الأهلي بشكل مبدئي مع كولومبوس كرو على انتقال وسام أبو علي للفريق الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، و1.5 مليون دولار أخرى كحوافز مستقبلية، بجانب 15% من نسبة إعادة البيع المستقبلي.

ونجح وسام أبو علي ووكلائه في إقناع مسئولي كولومبوس كرو، برفع قيمة المقابل المادي للصفقة من 5.5 مليون دولار إلى 7.5 مليون دولار، وذلك للضغط على النادي الأهلي للموافقة على إتمام انتقال المهاجم الفلسطيني.

وحاولت إدارة الأهلي الإبقاء على وسام أبو علي في صفوف الفريق، تلبيةً لرغبة خوسيه ريبييرو، الذي أكد أهمية اللاعب في صفوف الأحمر، إلا أن رغبة اللاعب وما مثله من ضغوطات كان له عامل الحسم في إبرام الصفقة، إذ سيحصل مع ناديه الجديد على حوالي 4 مليون دولار في الموسم الواحد، أي 4 أضعاف راتبه مع الأهلي.