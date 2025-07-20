 تقام على 3 أشواط.. شوبير يكشف تفاصيل مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 1:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقام على 3 أشواط.. شوبير يكشف تفاصيل مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 12:00 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل مباراة المارد الأحمر القادمة أمام الملعب التونسي، في إطار استعدادات الفريق، للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على منصة «إكس»: «مباراة الأهلي الأولي أمام الملعب التونسي تقام على 3 أشواط كل شوط 45 ق».

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته الودية أمام الملعب التونسي، يوم الإثنين المقبل، 21 من يوليو الجاري 2025، ضمن استعدادت الفريق للموسم الجديد.

بينما يلاقي الأهلي في ثاني مبارياته الودية البنزرتي التونسي يوم 25 من الشهر ذاته.


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