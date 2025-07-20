سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل مباراة المارد الأحمر القادمة أمام الملعب التونسي، في إطار استعدادات الفريق، للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على منصة «إكس»: «مباراة الأهلي الأولي أمام الملعب التونسي تقام على 3 أشواط كل شوط 45 ق».

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته الودية أمام الملعب التونسي، يوم الإثنين المقبل، 21 من يوليو الجاري 2025، ضمن استعدادت الفريق للموسم الجديد.

بينما يلاقي الأهلي في ثاني مبارياته الودية البنزرتي التونسي يوم 25 من الشهر ذاته.