كشفت الفرقة 22 مشاة ــ قاعدة الجيش السوداني في بابنوسة بولاية غرب كردفان، السبت، عن تنفيذ القوات المسلحة إنزالا جويا ناجحا.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة بابنوسة التي هجر معظم سكانها من جميع الاتجاهات، بعد فشلها في السيطرة عليها في ظل دفاع الجيش المستميت عنها، وفق ما ذكره موقع "سودان تربيون".

وقالت الفرقة 22 في بيان مقتضب إنها تلقت إسقاطا مظليا ناجحا على أسوار الفرقة واستلاما كاملا بنسبة 100%.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الإنزال شمل إمدادات أسلحة وذخائر ومواد غذائية ومستلزمات طبية.

ويشير الإنزال إلى بابنوسة، وهو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أسابيع بعد توقف دام أشهر والغارات التي تشن على أهداف الدعم السريع في مناطق متفرقة من كردفان، إلى استعادة الجيش تفوقه الجوي مرة أخرى.

وحسب المصدر ذاته، شنت قوات الدعم السريع هجوما على بابنوسة استمر عدة أيام منذ 16 يونيو الماضي، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام. وتسيطر الدعم السريع على معظم مناطق غرب كردفان بما في ذلك عاصمة الولاية الفولة، ومدن المجلد، والميرم، ولقاوة، والخوي، والنهود، وود بندة، بينما يسيطر الجيش على بابنوسة وبعض حقول النفط في هجليج.