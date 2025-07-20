تركيا تقر قانونا يسمح بالتعدين في بساتين الزيتون رغم الاحتجاجات

أقر البرلمان التركي يوم السبت قانونا مثيرا للجدل يسمح بالتعدين في الأراضي الزراعية، بما في ذلك بساتين الزيتون، على الرغم من احتجاجات سابقة من قبل القرويين والجماعات البيئية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويسمح مشروع القانون، الذي تم إقراره في وقت متأخر من يوم السبت بتصويت 255 مقابل 199، بالتعدين من أجل الطاقة في المناطق المعينة قانونيا أو المستخدمة كبساتين زيتون إذا لم تتوفر مواقع بديلة، وفقا لتقارير إعلامية، بما في ذلك وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وكان المزارعون يحتجون خارج مبنى البرلمان في أنقرة خلال الأسبوع الماضي، وقد بدأ بعضهم إضرابات فردية عن الطعام.

وشهد التصويت توترا بين نواب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، الذي يرفض مشروع القانون بشدة، حسبما أفادت قناة "إن تي في".

وأضافت التقارير أن مشروع القانون يسمح للحكومة بالترخيص بنقل الأشجار وإنشاء منشآت مؤقتة، مستشهدة بالمصلحة العامة.

ويمدد القانون أيضا صلاحيات المصادرة السريعة لمشاريع الطاقة المتجددة حتى عام 2030.

ويحذر النقاد من أن هذا الإجراء يهدد تراث زراعة الزيتون في تركيا ويفضل الصناعات الاستخراجية على حماية البيئة.