جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى 8 مناطق

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان غزة، ممن عادوا أو ينوون العودة إلى 8 مناطق، وهي: بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون، والشجاعية، والدرج، والمدينة القديمة، والتفاح، والزيتون وأحيائها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن «المناطق المذكورة هي مناطق قتال خطيرة».

وأضاف: «يعمل الجيش في هذه المناطق بقوة شديدة جدًا، من أجل سلامتكم، يُمنع التحرك إلى هذه المناطق»، مختتمًا تدوينته بعبارة: «أُعذر من أنذر».

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى كل من عاد أو ينوي العودة إلى مناطق بيت لاهيا، جباليا، بيت حانون، الشجاعية، الدرج، المدينة القديمة، التفاح، الزيتون وأحيائها

⭕️المناطق المذكورة هي مناطق قتال خطيرة!

⭕️يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه المناطق بقوة شديدة جدًا.

⭕️من أجل سلامتكم، يُمنع التحرك… pic.twitter.com/hySoBlfEMw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2025

وفي تطور ميداني هو الأول من نوعه منذ بدء العدوان، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة تطال مناطق في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشملت الأوامر جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة، وتحديدًا في البلوكات: 130، 132-134، 136-139، و2351، بما في ذلك من يقطنون داخل الخيام في تلك المناطق، وسط مخاوف من تصعيد جديد في المحافظة المكتظة بالنازحين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58 ألفًا و895 شهيدًا، و140 ألفًا و980 مصابًا.

وقالت إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من المجوعين منتظري المساعدات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، بلغت 73 شهيدًا، منهم 67 شهيدًا في شمال قطاع غزة، وأكثر من 150 إصابة، منها حالات خطيرة جدا.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وتواصل استهداف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية.