كييف تعلن إسقاط 25 من أصل 57 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 25 من أصل 57 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 57 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل وكورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن القوات المعادية شنت هجمات استهدفت مدينة زابوريجيا، فضلا عن مناطق دونيتسك وخاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك الواقعة على خط الجبهة، خلال الليل.

وقال البيان إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية .

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة 9:00، صباح اليوم الأحد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 18 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد" وطرازات أخرى خداعية في شمال وشرق أوكرانيا، بينما تم فقدان أو تعطيل سبع طائرات مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

وأكد سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم مستمر، وأن "موجة" جديدة من الطائرات المسيرة الروسية من طراز "شاهد" تتجه من شمال شرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 93 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 19 يوليو/تموز الجاري إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و19 فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 16 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و8 فوق أراضي مقاطعة تولا، و5 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و5 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، و3 فوق مياه البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي كورسك وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأخرى فوق مقاطعة ريازان".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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