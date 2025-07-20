جنايات بنها تحيل أوراق متهم بقتل زوجته إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات بنها "الدائرة الثالثة"، إحالة أوراق عامل خردة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها باستخدام "سكاكين وعصا خشبية وحزام ومطرقة وكيسا بلاستيكيا"، وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين.

كما اتهم بقتل شخص آخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض "سكين" وعصر خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.