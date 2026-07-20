هيئة الإسعاف: 250 مليون جنيه إعفاءات لمرضى الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة بالنصف الأول من 2026

مريض الغسيل الكلوي غير القادر على الحركة يحتاج إلى النقل 24 مرة شهريًا بسيارة الإسعاف لتلقي جلسات الغسيل

استعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جهود الهيئة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة غير القادرين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة مظلة الحماية المجتمعية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما يكفل صون الثروة البشرية في مصر، باعتبار المواطن هو المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد أن التقرير حمل بين ثناياه أرقامًا إيجابية تؤكد نجاح مساعي هيئة الإسعاف المصرية في حوكمة وميكنة خدماتها، بما يضمن تقديم الخدمة المجانية لمستحقيها من غير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة. وجاء في مقدمة المستفيدين من تلك الخدمات حاملو بطاقات "تكافل وكرامة" وكارت الخدمات المتكاملة، فيما استحوذ مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة على النصيب الأكبر من الخدمات الإسعافية المجانية المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت 80 ألف خدمة إسعافية، بقيمة مالية تخطت 250 مليون جنيه.

كما أعلن رشيد أن الهيئة تبنت الرقمنة كحل فعّال للتيسير على المواطنين وذويهم، وإلغاء المعاملات الورقية الخاصة بطلبات الإعفاء وما كانت تسببه من مشقة للمرضى وذويهم، حيث تم تفعيل خدمة تقديم طلبات الإعفاء عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الإسعاف المصرية باستخدام الهاتف المحمول، من خلال خطوات بسيطة، على أن يتم البت في طلب الإعفاء خلال 72 ساعة كحد أقصى.

وأضاف الدكتور عمرو رشيد أن هيئة الإسعاف المصرية استجابت لمئات الاستغاثات الإنسانية التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، في تجسيد حي لمفهوم التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة، بما يخدم صالح المواطن ويدعم روح المواطنة.

وحول أبرز التحديات التي تواجه هيئة الإسعاف المصرية في التوسع في تقديم تلك الخدمات، أكد الدكتور عمرو رشيد أن الهيئة تعمل على توفير خدماتها لأصحاب الأمراض المزمنة، وفي مقدمتهم مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة ومرضى الأورام، بالتزامن مع التزامها بدورها الرئيسي في تلبية الاستغاثات الطارئة لمصابي حوادث الطرق والحالات الطبية الحرجة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا، إذ إن مريض الغسيل الكلوي الواحد قد يحتاج إلى النقل بسيارة الإسعاف نحو 24 مرة شهريًا لتلقي جلسات الغسيل، وهو تحدٍ ضخم تعمل الهيئة على مواجهته من خلال زيادة أسطولها من سيارات الإسعاف، وضم كوادر بشرية جديدة إلى المنظومة الإسعافية.