محافظ شمال سيناء يشارك في ملتقى النقل واللوجستيات في بورسعيد

شارك اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في فعاليات ورشة العمل والمعرض الرابع للشركات الدولية والمحلية، التي أقيمت بمحافظة بورسعيد، يرافقه اللواء وائل رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وكان في استقبال محافظ شمال سيناء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهد الملتقى مناقشة سُبل تطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتشغيل.

وخلال مشاركته، وجه محافظ شمال سيناء الدعوة إلى عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة بالملتقى لزيارة المحافظة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث أوجه التعاون والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى شمال سيناء.