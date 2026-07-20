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إسبانيا تحقيق رقما قياسيا صعب التكرار في تاريخ كأس العالم

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2026 - 2:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2026 - 2:00 ص

انفرد منتخب إسبانيا برقم قياسي صعب التحقيق في بطولة كأس العالم، بعد الفوز على الأرجنتين في نهائي نسخة العام الحالي من البطولة.

وتوج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 106 من عمر المباراة، مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وتلقى منتخب إسبانيا هدفًا وحيدًا خلال مشواره في البطولة، كأقوى خط دفاع لمنتخب بطل في بطولة كأس العالم.

وكسر منتخب إسبانيا الرقم السابق والمسجل بهدفين لكل من فرنسا في 1998 وإيطاليا 2006 وإسبانيا 2010.


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